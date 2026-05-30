◇米男子ゴルフ下部ツアーUNCヘルス選手権第2日（2026年5月29日ノースカロライナ州ローリーCC＝7133ヤード、パー70）66位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、3ボギーの71で回り、通算1オーバーで予選落ちした。初日109位の杉浦悠太（24＝フリー）は67で回り、1アンダーの53位で決勝ラウンドに進んだ。