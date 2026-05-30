カージナルス戦に先発したカブス・今永＝セントルイス（AP＝共同）【セントルイス共同】米大リーグは29日、各地で行われ、カブスの今永がセントルイスでのカージナルス戦に5勝目を懸けて先発し、一回に3ランを浴びた。鈴木は「6番・右翼」で出場し、第1打席で右前打を放った。ドジャースの大谷はフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場。ホワイトソックスの村上はタイガース戦に「2番・一塁」、西田は「8番・右翼」で出場し、