バレーボール女子日本代表キャプテンの石川真佑（26）が、29日に来季からトルコリーグのエジザージュバシュに移籍することをマネジメント会社が発表した。ネーションズリーグ勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート新天地が決まった石川は「このたび、トルコ・エジザージュバシュへ移籍することになりました。新しい国、新しいチームで挑戦できることをとても嬉しく思っています。これ