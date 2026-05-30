「カージナルス−カブス」（２９日、セントルイス）カブスの今永昇太投手が先発マウンドに上がり、初回にいきなり同点３ランを被弾した。初回にハップの３ランで援護をもらいマウンドに上がった今永。先頭をしっかりと打ち取ったが、続くヘレラに死球を与えてリズムが狂った。３番・ウォーカーも四球で歩かせ、１死一、二塁のピンチを背負った。ここで元カブスのベラスケスにフォーシームを完璧にとらえられ左中間席へと運