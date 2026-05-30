◇米男子ゴルフツアーチャールズ・シュワブ・チャレンジ第2日（テキサス州コロニアルCC＝7289ヤード、パー70）第2ラウンドが行われ、19位から出た松山英樹（34＝LEXUS）が6バーディー、1ボギーの65をマークし、通算9アンダーで首位と1打差の2位に浮上した。同じく19位スタートの久常涼（23＝SBSホールディングス）は68で回り、6アンダーで15位。初日57の中島啓太（25＝フリー）は66で回り、5アンダーで25位に上がった