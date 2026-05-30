どう考えても自分に気があるのに、男性がハッキリ「好き」と言ってくれないのは、告白するタイミングに迷っているからなのかもしれません。そこで今回はオトメスゴレンの女性読者のみなさんなら、どんな一言で男性の背中を押すのか聞いてみました。【１】「彼氏欲しいなー」と言って、男性が立候補するのを待つ。「『なら僕と付き合いなよ』的な返答を期待」（２０代女性）のように、彼氏募集中だと伝えて、男性が名乗り出るのを待