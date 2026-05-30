みなさん、こんにちは！ ファッションスタイリスト＆ライターの角佑宇子（すみゆうこ）です。だんだん気温が上昇してきました。暑い時期に備え、今のうちから間違いのない機能性インナーをゲットしておきたいですよね。ユニクロの「エアリズム」あたりを愛用している方も多いと思いますが、それでは足りない……！ という方におすすめの、圧倒的優秀さを誇る機能性インナーをご紹介いたします。◆大量の汗吸収＆防臭機能に期待