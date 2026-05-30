テヘラン市内に掲示された「ホルムズ海峡で口をふさがれたトランプ大統領」のイラスト＝25日（ロイター＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について最終判断するためホワイトハウスのシチュエーション・ルーム（作戦司令室）で会議を開いた。約2時間協議したものの、米紙ニューヨーク・タイムズによると結論は下さなかった。イランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放