ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦の試合前会見に臨み、選手の入れ替えについて言及した。指揮官は「今日はかなりの動きがあった」とロースターの入れ替えについて語り「キム・ヘソンをマイナーへ降格させた。スイングが変わってしまった。少し下半身の使い方が失われているし、バットがボールの外側を回るような軌道になっている。シーズン序盤と比べて空振りもかなり増え