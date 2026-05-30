お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が29日夜、自身のXを更新。論議を呼んでいる「電車内で足組んで男に蹴られた」騒動をめぐり、改めて思いをつづった。真栄田は28日の更新で「電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた30代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！