長期金利の上昇が続くなか、その影響は若い世代にも及んでいる。独立行政法人日本学生支援機構が運用する奨学金制度のうち、貸与型の「第二種奨学金」は有利子で借りる制度だが、令和8（2026）年4月に貸与終了となる利用者では2.722％（利率固定方式）となっており、近年では異例の高水準を記録している。 【画像】4月は1.612%なのに、3月で2.423%…令和7（2025）年度中の奨学金の貸与利率の変化 第二種奨学金は貸与終了月の利率