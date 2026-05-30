「元気で自立した生活を送っているのに、高齢の単身者というだけで住まいを借りられない」という女性たちが今、増えている。介護施設に入るには早すぎるが、一人暮らしの孤独や万一への不安は拭いきれない。こうした「住まいの空白地帯」にある彼女たちの受け皿として、今、ゆるやかな繋がりの中で共に暮らすシェアハウスという選択肢が注目を集めている。 【画像】60代の女性がたどり着いたシェアハウス 大学教授である