＜ショップライトLPGA初日◇29日◇シービューGCベイC（ニュージャージー州）◇6263ヤード・パー 71＞来週の「全米女子オープン」前哨戦となる3日間大会は、第1ラウンドが終了した。【写真】はにかみが初々しい！ 吉田優利のJK時代日本勢は8人が出場。1イーグル・4バーディ・2ボギーの「67」をマークした吉田優利が、首位と4打差の4アンダー・8位タイで滑り出した。3番パー5では残り230ヤードの2打目を、3番ウッドで5メートルにつ