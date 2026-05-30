今年4月、新潟市内の建設会社の車庫から電動工具2点（時価合計約8万7000円相当）を盗んだ疑いで、41歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、新潟市西区に住む職業不詳の男（41）です。 男は4月17日午後10時10分から午後10時25分までの間、新潟市西区にある建設会社の車庫から電動のこぎりなど2点（時価合計約8万7000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 事件は会社の従業員から警察に「会社の工具が盗まれま