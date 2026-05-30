◆米大リーグドジャース―フィリーズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が２９日（日本時間３０日）、本拠地フィリーズ戦を前に会見した。ウォード、エスピナルを昇格させ、金慧成（キム・ヘソン）をマイナー降格させるといい、指揮官は「（キムは）定期的に打席へ立たせて、本来の状態を取り戻してもらうため。スイングが変わってしまった。下半身が使えていませんし、