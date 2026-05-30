5月6日、福島県の磐越自動車道で部活動の遠征中だった高校生らの21人が死傷した、マイクロバスの事故。18日の実況見分では、容疑者に当時の状況を説明させながら、現場の周辺などを確認した。【映像】事故現場の様子（実際の映像）容疑者は「体調と運転に不安はなかった」と供述しているが、警察は正常な運転ができる状態だったかについても調べる方針だ。そうした中、国土交通省と文部科学省は、部活動の遠征など学校教育に