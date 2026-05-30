グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）のファイナリスト22人で歌唱するスペシャルステージ楽曲の作詞作曲を務める。それに先立って、コメントが到着した。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生川尻は、『PRODUCE 101 JAPAN』でデビュー