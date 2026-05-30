2026年5月28日現在、松屋は「きのこのデュクセル添えコク旨濃厚シチューハンバーグ定食」を一部店舗で販売しています。「コク深くて美味しい」「美味しかった」松屋の一部店舗では、商品のテスト販売を実施しています。5月26日10時から「きのこのデュクセル添えコク旨濃厚シチューハンバーグ定食」のテスト販売を開始。旨みが凝縮されたきのこのデュクセルと、カカオ×まるや八丁味噌の漆黒ソースがかかったハンバーグメニューです