その行動や言動がニュースにならない日はほとんどないアメリカのトランプ大統領。先日、中国・北京へ飛び、習近平国家主席と会談したが、世界が注目した「イラン」「台湾」をめぐっては進展が見られなかった。果たして何のための訪中だったのか。トランプ第二次政権の定点観測5回目をお届けする。執筆はTBSテレビ記者でJNNワシントン支局の涌井文晶支局長。【写真を見る】訪中で最優先されたのは「オプティクス」かトランプ2.0 W