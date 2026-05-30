歌手の工藤静香（56）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。32年前のジャガーラインの衣装のブーツを履いた映像を公開した。【動画】32年前の“ジャガラブーツ”でダンスを披露した工藤静香工藤は「なんと無理矢理履きました その場で履いてみたので、長ズボンに変なルックですが許してください。笑 すごいのをばばちゃんが持ってきて見せてくれました。しかし、足首が無理でした。ジップ破壊寸前笑笑笑笑 32年前の