まるで人間のようにくつろぐ猫ちゃんの光景が、表示回数40万回を超えて注目を集めています。貫禄たっぷりな猫ちゃんのその光景を見た人からは、「自分の事を人間と思ってそうｗ」「これになりたい」と温かな笑いが寄せられることに。思わず一緒に寝そべりたくなると癒しを届けています。 【写真：クッションの上で眠っていた猫→完全に『リラックス中』の光景】 貫禄たっぷりな姿で眠るねむ君 まるで人間のような猫ちゃん