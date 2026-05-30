BE:FIRST BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年8月22日・23日に、インドネシア・ジャカルタのJakarta International Expo（JIEXPO）で開催される音楽フェス『LaLaLa Festival 2026』に出演することが決定した。BE:FIRSTの出演は8月23日を予定している。『LaLaLa Festival』は、ジャンルや世代を超えた多彩なアーティストが集結する、インドネシア最大級の音楽フェスティバル。昨年