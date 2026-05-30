Æ°²èÇÛ¿®¼Ô¤¬¼ÖÆâ¤Î»£±Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ±ê¾åÁûÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Ê¤É¡¢²¿¤«¤È¿·´´Àþ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÄÌ¼Ö¤è¤ê¤â¹â¤¤ÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¾èµÒ¤¬Â¿¤¯¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¢¡Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ÇÁø¶ø¤·¤¿´ñÌ¯¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÊIT´ë¶È¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÀ¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30Âå¡Ë¤À¡£¾®ÎÓ¤µ