無人機が墜落し、爆発が起きた集合住宅の現場を視察するルーマニアのダン大統領＝29日、東部ガラツィ（大統領府提供・ロイター＝共同）【ウィーン、モスクワ共同】ルーマニア東部でロシアの無人機1機が集合住宅に墜落し負傷者が出たことについて、ルーマニアのダン大統領は29日、無人機はウクライナ上空で迎撃されて進路が変わり、自国領内に落ちたとの見方を示した。地元メディアが伝えた。ダン氏は、無人機の「飛行経路を把