仕事終わりの一杯、休日の家族との食事、友人との久しぶりの再会――飲食店は、私たちの日常に欠かせない“息抜きの場”です。けれど近年、店員や周囲の客への迷惑行為が社会問題として取り上げられる機会も増えてきました。UAゼンセンが2024年に行った調査では、サービス業従事者の約2人に1人（46.8％）が直近2年以内に迷惑行為の被害にあったと回答。2026年2月には農林水産省も「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライ