今週末は東京競馬場で競馬の祭典、日本ダービーが行われる。世代の頂点に立つのは果たしてどの馬か。◆ロブチェンとリアライズシリウスの“2強構図”に今年の牡馬クラシック戦線は、春先まで主役不在の混戦ムードを呈していた。しかし、皐月賞でロブチェンが逃げ切り。前走に続きロブチェンが1番人気に支持されることが濃厚で、皐月賞2着馬リアライズシリウスとの2強という構図になっている。そのロブチェンは17番枠、リアラ