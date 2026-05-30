【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦地裁は29日、総合文化施設ケネディ・センターの理事会が「トランプ・ケネディ・センター」に名称を変更したのは手続きに問題があるとして、トランプ大統領の名前を削除するよう命じた。