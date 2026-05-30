『グラディエーター』（2000）『ヴァチカンのエクソシスト』（2023）などのラッセル・クロウ主演、クライム・スリラー映画『ザ・ゲット・アウト（原題：The Get Out）』のが米国で公開された。クロウの貫禄やユーモアなど、あらゆる魅力が詰まった映像となっている。 ﻿ 以前は『Bear Country』と第されていた本作で、クロウが演じるのは、クラブ経営者の座から引退を計画するも、暴力と