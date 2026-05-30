女優でタレントのMEGUMI（44）が29日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。プロデュース業に取り組むきっかけを語った。現在はプロデューサーとしても活躍しているMEGUMI。きっかけを聞かれると、「コロナの時に自宅にいないといけないタイミングあったじゃないですか。あの時に自分で仕事作っていかないとこれからはキツいかもって家の中で思ったんですね」と回想。「何しようと思って、TikTokで踊るわ