µþÅÔ¡¦Éú¸«¹©¹â¡Ê¸½µþÅÔ¹©³Ø±¡¹â¡Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î´ÆÆÄ¡¢Áí´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¤·¡¢Ç®·ì»ØÆ³¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»³¸ýÎÉ¼£¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬30Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£83ºÐ¡£Ê¡°æ¸©½Ð¿È¡£