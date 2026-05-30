ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、テレビアニメ『葬送のフリーレン』と初めてのコラボレーションを実施。5月30日（土）からのイベント開催に先駆け、オリジナルグッズが5月29日（金）から「シネマ 4-D ストア」などで販売されている。パッと見たら『葬送のフリーレン』グッズとは気が付かないオシャレなアイテムもそろっているのが特徴。今回はフリーレン役の種崎敦美＆ヒンメル役の岡本信彦のお気に入りも交えながら注目グ