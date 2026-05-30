「山で置き去りにされたことがある」米CNNが4月27日、「アルパイン・ディボース（山への置き去り）」と呼ばれる現象を報じ、SNS上で大きな反響を呼んでいる。CNNによると、ハイキングや登山の途中で、パートナーが、体力や経験で劣る女性を危険な場所に残して立ち去るケースが相次いでいるという。オーストリアでは、登山家の男性が、恋人の女性を雪山に置き去りにして凍死させた事件をめぐり、男性に重大な過失があったことを認め