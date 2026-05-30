JRA（日本中央競馬会）が、猛暑対策として夏場の開催で一日あたりのレース数を従来の12から7に減らす方針を固めたと報じられています。競走馬や騎手への負担軽減が目的ですが、その裏で注目されているのが、競馬法施行規則の見直しです。SNS上では「馬のためには必要」「夏競馬は限界では」といった声が上がる一方、「そもそも競馬は毎日開催できないのか」「なぜレース数を自由に調整できないのか」と疑問を抱く人も少なくありま