アメリカの株式市場で29日、ダウ平均株価は3日連続で最高値を更新し、終値で初めて5万1000ドルの大台を突破しました。29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前日と比べおよそ363ドル高い5万1032ドル46セントで取引を終え、3日連続で最高値を更新しました。終値が5万1000ドルの大台を突破したのは初めてです。また、多くの投資家が運用指標とするS＆P500種株価指数も連日の最高値となり、7580.06で取引を終えました。さらに、