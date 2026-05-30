小倉競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が最終日を迎える。近況、白星を量産する北岡マリア（20＝石川）だが、今回は2、2着。フラストレーションのたまる内容、着順だ。「前回（京王閣）最終日に落車。落車のせいにはしたくないけど重さが取れない」完調宣言は聞かれなかったが、決勝の車番は得点最上位に与えられる「1」。持ち前のタテ脚で、この2日間のモヤモヤを晴らすか。