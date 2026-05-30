今回は、妻の不倫を疑う夫が、子どものDNA鑑定を要求した結果についてのエピソードを紹介します。自分に全然似ていない我が子を見て…「妻が妊娠・出産しましたが、生まれてきた子は俺に全然似ていないんです。そこで、妻の不倫を疑い、子どものDNA鑑定を要求しました。『どうせ俺の子じゃないだろ……』と確信していたんです。その結果、俺の子である確率はほぼ100％で、愕然としました。実は俺はこれまで、SNSで『子どもは妻の不