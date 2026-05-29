「リーバイス（Levi’s）」が2026年秋冬展示会を開催し、新作を発表した。主力のジーンズでは、好調なルーズフィットアイテムを継続して豊富にラインナップする。【画像をもっと見る】同社が2025年から展開している「リーバイス ブルータブ（Levi’s Blue Tab）」は、「大人がラグジュアリーに着るデニム」を提案するラインとして、上質な素材を用いたアイテムを数多く展開。イタリア製のレザーを用いたウィメンズのジップアッ