【ワシントン共同】米ホワイトハウス当局者は29日、イランとの戦闘終結に向けた交渉への対応を協議した会議に関し「トランプ大統領は米国にとって有益で、譲れない条件を満たす場合のみ合意を結ぶ」と述べた。共同通信の取材に答えた。