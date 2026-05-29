¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Ûº£Ç¯3·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿BURNOUT SYNDROMES¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤ÆËÜÆü10¼þÇ¯µ­Ç°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¤Î¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£º£¸å½ç¼¡¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¡£BURNOUT SYNDROMES | 10th Anniversary WEB SITEhttps://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/burnoutsyndromes/10th/¥µ¥¤¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂåÉ½¶Ê