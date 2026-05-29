¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¤Î¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤¬¡¢2026Ç¯7·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSummer Challenger¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÈºÇ¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÉÛ¤È°áÁõ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èô¤ÓÄ·¤Í¤ë»Ñ¤äÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¿åÀ¥¤¤¤Î¤ê¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¢¡¼