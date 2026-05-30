¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×¡£¤¸¤ï¤¸¤ï¿Íµ¤¤¬¹­¤¬¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡© ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ê¤¼¡©¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¡×ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÄÀìÌçÅ¹¤âÅÐ¾ì¤·¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡É¤â»²Àï¡ÚTHE TIME,¡ÛÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤â»²ÀïÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥¯¥ë¡¼¥é¡¼¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØFRECKLE donuts Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÅ¹¡Ù¡Ö¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¤ä¡ÖÀùÃã¡×¡¢¡Ö¥¹¥Î¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡õ´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥«¥Õ¥§¥â¥«¡×(497±ß