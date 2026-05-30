9月に開幕する「アジア大会愛知・名古屋」。今回注目する競技はビーチバレー！目指すは、姉妹ペアでアジア大会出場。地元・愛知出身、夢を追いかける最強姉妹に密着しました。 【写真を見る】ビーチバレーなのに｢海｣じゃない？山奥のコートで猛特訓 髙島屋で働く最強姉妹に密着 アジアの頂点目指す“れんのんペア” 松本恋･穏選手 【アジア大会 愛知･名古屋】 灼熱の浜辺を、選手が縦横無尽