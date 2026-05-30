X¤ò¹¹¿·¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÈäÏª¤·¤¿°Õ³°¤Ê¡ÈÆÃµ»¡É¤¬¡Ö¥¹¥Ô¥ó¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤ÎµªÊ¿¤¬¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È·¤¤ÈÀÖ¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£¾Ð´é¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥É¤Î¥Í¥¸¤òÄù¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ä´À°¸å¤Î·¤¤òÍú¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬¥ê¥ó¥¯¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹­¤²¤Æ³ê¤ë¸å¤í»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·¤¤ò¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£