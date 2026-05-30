☆楽天―ヤクルト（１４：００・楽天モバイル最強）楽天＝早川、ヤクルト＝高梨楽天の早川は開幕から６試合に先発して無傷の３連勝中。全て７イニング以上を投げて２失点以下の防御率１・４３と、抜群の安定感を発揮している。交流戦は過去１３試合に登板して６勝２敗。昨年も６月２０日の広島戦で８回途中を無失点に抑えて勝利投手になるなど、こちらは２３年から４連勝中だ。ただし２度の黒星は、ともにヤクルト戦。２０２