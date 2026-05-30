伝説のアイドルグループ「キャンディーズ」の元メンバー・伊藤蘭がアクスタ化した姿を公開した。３０日までにインスタグラムで「こんばんは明日はいよいよ東京公演です楽しみ！！以外に他の言葉が見つかりません」と始めて、「そしてアクスタ情報もご利益ありますって堂々と言えたらどんなによいでしょうねそのようなものは一切ありませんが…記念に是非どうぞよろしくお願いします」とつづり、金の衣装を着た伊藤のア