¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²èÁü3ÅÀ¤ò½é¸ø³«5·î26Æü¡¢¥é¥ó¥Á¥¢¤¬¿··¿¡Ø¥¬¥ó¥Þ¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë²èÁü3ÅÀ¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï¿ô¥õ·î¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢10·î12Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹½é¸ø³«¤âÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Ûº£Ç¯¤Ç50¼þÇ¯¡ª1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ì¾¼Ö¡Ø¥é¥ó¥Á¥¢¡¦¥¬¥ó¥Þ¡ÙÁ´9Ëç¥é¥ó¥Á¥¢¤Ï¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥×¥·¥í¥ó¡Ù¡¢¡Ø¥¬¥ó¥Þ¡Ù¡¢¡Ø¥Ç¥ë¥¿¡Ù¤Î3ËÜÃì¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Åö½é¤Ï3¥â¥Ç¥ë¤È¤âEV