29Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿º£¹¾ÉÒ¹¸»á¤¬¡¢À¾ÉðÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ï16°ÂÂÇ13ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢DeNA¤Ë13¡Ý4¤È²÷¾¡¡£3²ó¤Î¹¶·â¤Ï4ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ç4ÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢4ËÜ¤È¤âÈ¿ÂÐÊý¸þ¤ËÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¡£º£¹¾»á¤Ï¡ÖµÕÊý¸þ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢µÕÊý¸þ¤ËÌµÍý¤ä¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤â¤·¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ê¤êÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤