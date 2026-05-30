歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が３０日までに自身のＳＮＳを更新。コラボショットを披露した。インスタグラムで「ＡＥＲＡの表紙といえば、蜷川実花さんこの世界観に混ぜていただきました！！」とつづり、色とりどりの傘や花が用意された幻想的なセットを背に写る蜷川と純烈メンバーとの集合ショットをアップした。続けて「純烈とは初コラボありがとうございました！！」と感謝を述べて締めた。この投稿には