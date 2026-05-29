お茶専門店「ルピシア（LUPICIA）」が、工業デザイナーの奥山清行氏と耐熱ガラスブランド「ハリオ（HARIO）」と共同開発したオリジナルの耐熱ガラス茶器コレクション「ティーポ（TEAPO）」を発売した。公式オンラインストアと一部ルピシア店舗で取り扱っている。【画像をもっと見る】コレクション名「TEAPO」は、イタリア語で「型」を意味する「TIPO」に、紅茶を意味する「TEA」と容器を意味する「POT」を掛け合わせた造語。「