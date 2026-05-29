スキンケアブランド「リスブラン（Lis Blanc）」が、新作クレンジング「マイルド クレンジングウォーター」（250mL 2750円）と「クリア パウダー ウォッシュ」（0.4g × 30包入 2750円）を6月19日に発売する。【画像をもっと見る】リスブランは、1977年に誕生。化粧品処方のベースとなる水にこだわり、山梨・八ヶ岳の水を使用。刺激となりうる成分を抑え、守りを前提とした処方思想のスキンケアアイテムを販売している。2022年